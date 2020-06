Il libro La Suisse et l’esclavage des noirs pubblicato nel 2015 e curato da tre ricercatori dell’Università di Losanna (Thomas David, Bouda Etemad e Jannick Schaufelbuehl) conferma le accuse (il CdT ne riferì in un Primo Piano apparso il 6 settembre 2012). Nel 1736 de Pury si installò a Lisbona dove fu banchiere del re di Portogallo e commerciante di diamanti e legname dal Brasile. Fu poi azionista della società Pernambuco e Paraìba che tra il 1761 e il 1786 acquistò e trasportò nelle piantagioni brasiliane almeno 42.000 persone. Gran parte della fortuna di de Pury (stimata dagli storici a 600 milioni di franchi attuali) fu lasciata alla città e al patriziato di Neuchâtel. De Pury fu pure impiegato dalla Compagnia dei mari del Sud, la società londinese che possedeva il monopolio sull’importazione di schiavi nelle colonie spagnole in America.

I ricercatori dell’Università di Losanna hanno stabilito che, tra il 1773 e il 1830, gli svizzeri hanno partecipato direttamente a circa un centinaio di spedizioni negriere partite tutte da porti francesi. Spedizioni che hanno causato la deportazione di un numero tra i 18.000 e i 24.000 esseri umani. Si tratta di circa l’1.5% delle spedizioni partite dalla Francia. Includendo anche quelle lanciate dalle compagnie europee le cui azioni erano detenute da privati o società elvetiche, gli svizzeri parteciparono, direttamente o indirettamente, alla deportazione di 172.000 persone, circa l’1.5% dei 12 milioni dei deportati dall’Africa nel periodo della tratta. Non figurano nel computo i fabbricanti che fornivano le merci da barattare con gli schiavi, attività che rivestì l’importanza maggiore per gli svizzeri.

Nel Dizionario Storico della Svizzera, Peter Walliser ricorda che la sensibilità contro lo schiavismo inizia col vodese Benjamin-Sigismond Frossard che si pronunciò contro questa piaga nell’opera La Cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée (1789). Dal 1828 la Missione di Basilea lottò contro la tratta degli schiavi in Ghana. Gli abolizionisti cominciarono a militare pubblicamente negli anni 1860, dopo che già nel 1857 Henri Dunant aveva criticato la schiavitù in un opuscolo.