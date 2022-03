In base al Codice penale, l’omicidio è detto «passionale» quando è commesso «cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda commozione» e prevede per questo crimine una pena minima inferiore a quella dell’omicidio intenzionale.

Per Gysin, il termine utilizzato in italiano e francese («passionel») è «assai infelice, perché presta il fianco all’equivoco purtroppo diffuso che l’omicidio passionale sia legato al delitto d’onore, agli omicidi di donne per mano dei partner o degli ex partner». L’utilizzo nei media della locuzione «delitto passionale» per riferirsi a omicidi tra partner o ex partner contribuisce inoltre a creare confusione. Confusione che Gysin definisce «pericolosa», perché giustifica in un qualche modo il reato commesso. Per la ticinese da «passionale» o «passionel» si dovrebbe quindi passare a un termine neutro, come già è il caso nella versione tedesca, in cui il termine è «Totschlag».