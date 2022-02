Inizialmente per questa mattina era in agenda una conferenza stampa del governo sulla politica europea - ora posticipata a una data futura - con il presidente della Confederazione Ignazio Cassis e i consiglieri federali Guy Parmelin e Karin Keller-Sutter. Ieri, a margine della tradizionale seduta, si è infatti tenuta una riunione a porte chiusa per discutere dei prossimi passi in relazione ai rapporti con l’Europa.