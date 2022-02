(Aggiornato alle 15.38) L’UDC vuole che l’esercito svizzero abbia più risorse. Oggi ha chiesto un aumento della spesa per la difesa di due miliardi di franchi, un incremento degli effettivi di 20.000 unità e altre misure immediate.

Gli eventi nell’Europa orientale ci mostrano che la pace non può essere data per scontata, afferma l’UDC in un comunicato. La sicurezza e la libertà devono avere la massima priorità nella politica svizzera senza indugio, ha detto il partito.

L’UDC chiede quindi al Consiglio federale di aumentare le risorse annuali dell’esercito ad almeno 7 miliardi di franchi, cioè 2 miliardi in più rispetto al budget attuale. Inoltre il numero di soldati nell’esercito dovrebbe essere aumentato di circa 20.000 unità, vale a dire un quinto in più. Con queste misure, la Svizzera sarebbe solo alla metà del riarmo dell’esercito previsto dalla Germania o della spesa per la difesa del 2% del PIL richiesta dalla NATO ai suoi stati membri, sottolinea la nota.

PLR e Ufficiali

Il PLR va nella stessa direzione e prevede di concretizzare le sue richieste tramite due mozioni nel corso della sessione primaverile delle Camere federali, che è iniziata oggi. Una chiede che la Svizzera spenda l’1% del suo PIL per l’esercito, l’altra chiede un aumento rapido degli effettivi a 120.000 persone.

Dal canto suo, la Società Svizzera degli Ufficiali constata in una nota odierna che l’invasione russa dimostra la necessità che la Svizzera sia in misura difendersi a tutti i livelli contro eventuali minacce. L’effettivo dell’esercito «deve potersi adattare alle possibili minacce». L’equipaggiamento deve essere dotato di «mezzi moderni» e le «lacune nell’approvvigionamento devono essere colmate rapidamente», precisa la nota.

Inoltre, la Confederazione deve stabilire una gestione professionale e coordinata della crisi con uno stato maggiore confermato.

Acquisto di F-35

L’UDC invita inoltre il Consiglio federale ad equipaggiare gli attuali aerei da combattimento F/A-18 in modo che l’intera flotta sia sempre operativa. Al contempo, l’acquisto del nuovo aereo da combattimento F-35 deve essere effettuato «senza attendere» e in ogni caso prima della fine della possibile durata di utilizzazione dell’F/A-18.

Durante un incontro con la stampa, il consigliere nazionale Thomas Aeschi (ZG) ha chiesto che il copresidente del PS Cédric Wermuth e il presidente dei Verdi Balthasar Glättli ritirino le loro iniziative che chiedono che il popolo abbia l’ultima parola sulla scelta del modello di aereo.

Neutralità e mediazione

In merito al conflitto in Ucraina, l’UDC chiede anche al Consiglio federale di difendere i buoni uffici della Svizzera e di proporre una conferenza di pace sul suolo elvetico. La mediazione della Svizzera deve rimanere un’opzione aperta per tutte le parti in guerra.

Il Paese deve tuttavia mantenere la sua neutralità, ritiene l’UDC, che incita nuovamente il Consiglio federale a rinunciare alla candidatura per il Consiglio di Sicurezza dell’ONU. «In questo organo diretto dalle grandi potenze, che decide su guerra, pace e sanzioni, la Svizzera sarebbe costretta a prendere posizione», precisa la nota.

Infine, la Confederazione deve essere generosa nel fornire servizi umanitari, sia sotto forma di aiuto sul posto che di accoglienza temporanea ai rifugiati ucraini.

©CdT.ch - Riproduzione riservata