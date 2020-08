La risposta negativa del Consiglio federale al postulato di Piero Marchesi «Settore sociosanitario, la Svizzera non sia dipendente dalla manodopera estera» scontenta l’UDC Ticino. In una nota, i democentristi rilevano che Berna ritiene «che il 26% di personale nel settore sociosanitario proveniente dall’estero sia un dato virtuoso e non allarmante, al punto da rifiutarsi di mettere in campo nuove e incisive azioni per migliorare la situazione». In questo senso - rilancia - «affidarsi al controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure infermieristiche per risolvere il problema, come sostiene il Governo, significa mettere la testa sotto la sabbia». Nella sua risposta negativa, Berna ha sottolineato anche di non aver «dovuto attendere le conseguenze del coronavirus per riconoscere l’importanza del personale qualificato svizzero». L’UDC in questo senso auspica, ancora di più , sostegno all’iniziativa «Per un’immigrazione moderata (per la limitazione)» che chiede la fine della libera circolazione delle persone.