Il recente incremento di nuove infezioni di Covid-19 provenienti da persone rientrate dall’estero non ha lasciato indifferente l’UDC: in una nota odierna, i democentristi invitano il Consiglio federale e il ministro della sanità Alain Berset a introdurre una quarantena di due settimane per chi arriva in Svizzera da Paesi con un alto tasso di infezioni di coronavirus.