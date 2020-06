Circa 160 membri del partito si sono riuniti a Illnau (ZH) il 27 giugno scorso per eleggere una nuova direzione del partito UDF Svizzera. Dopo molti anni di lavoro, Hans Moser come presidente e Roland Haldimann come vicepresidente e tesoriere, hanno passato il testimone. Daniel Frischknecht quale presidente e Thomas Lamprecht come vicepresidente sono stati chiaramente confermati come loro successori. I due granconsiglieri «sostengono una politica attiva di valori politici cristiani e di combattività positiva. Sotto la loro guida - si legge in una nota del partito - l'UDF può affrontare con fiducia le sfide future».