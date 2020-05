L’UE e il debito italiano preoccupano Berna

La crisi finanziaria causata dalle misure di contenimento del coronavirus e l’instabilità in seno all’Unione europea (UE) preoccupano Ueli Maurer. Per il ministro delle Finanze si tratta di «un pericolo per la Svizzera». «La stabilità dell’Europa non è più garantita», ha dichiarato in un’intervista pubblicata oggi sul sito della RTS. «Forse» il pacchetto di stimolo da 500 miliardi di euro annunciato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron ieri sera «può correggere un po’ questo stato di cose, ma la situazione è difficile per l’UE, e anche per la Svizzera», ha rilevato il consigliere federale.