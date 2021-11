Per Sefcovic, è giunto il momento di costruire un clima di fiducia. L’UE si aspetta una chiara volontà politica da parte della Svizzera per affrontare questioni istituzionali come l’adozione del diritto comunitario e la risoluzione delle controversie. A Davos, a metà gennaio 2022, l’UE farà un bilancio e vedrà se la Svizzera ha la volontà politica, ha detto Sefcovic.

Per quanto riguarda la piena partecipazione della Svizzera al programma di ricerca dell’UE Orizzonte Europa, il commissario ha detto che l’UE ha bisogno di tempo per valutare come procedere. E che nella sua valutazione, Bruxelles prenderà in considerazione «l’intera situazione Svizzera-UE».