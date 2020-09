Sia in marzo sia in agosto i sondaggi davano l’iniziativa in difficoltà. È preoccupato?

«In soli 13 anni la Svizzera ha registrato un’immigrazione di ben 1 milione di persone. La libera circolazione delle persone ha generato un’enorme pressione sui salari, la sottoccupazione dilagante e la sostituzione dei lavoratori svizzeri con quelli meno cari in provenienza dall’UE. Per non parlare degli effetti sul nostro ambiente, sulle nostre infrastrutture e sulle nostre scuole. Non sono dunque preoccupato per il destino dell’iniziativa in sé, in un’ottica di partito, ma per il futuro del mio Paese e delle prossime generazioni, in particolare in Canton Ticino».

Il dato del Ticino, dove ancora non si profila l’attesa chiara maggioranza, la sorprende?

«Ritengo che la maggioranza delle ticinesi e i ticinesi,...