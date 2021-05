Alla vigilia della riunione del Consiglio federale che oggi dovrebbe tornare a discutere dell’accordo quadro con l’Unione europea, ieri da Bruxelles è arrivato un chiaro appello a Berna da parte dei principali governi: l’UE è pronta a usare tutta la flessibilità necessaria per trovare una soluzione sui punti più critici, ma non bisogna abbandonare i negoziati. La discussione di oggi sarà puramente indicativa: servirà per fare il punto dopo le consultazioni interne, alla luce dei messaggi arrivati da Bruxelles. Ma non è escluso che il Consiglio federale decida come muoversi già nella seduta della prossima settimana.

Il rispetto delle regole

Ana Paola Zacarias, ministro portoghese per gli Affari europei e presidente di turno del Consiglio Affari generali, ha spiegato che da parte dei governi c’è...