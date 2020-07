Le autorità federali non sono contente circa il controllo da parte dei Cantoni delle misure protettive previste per i luoghi accessibili al pubblico per arginare il diffondersi del coronavirus. A tale riguardo, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha scritto ai Cantoni affinché migliorino la sorveglianza sulle prescrizioni fornite da Berna.