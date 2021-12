L’organizzazione NetzCourage, che si batte contro l’incitamento all’odio, la discriminazione e il razzismo su Internet, non riceverà più finanziamenti dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU). La decisione fa seguito alle critiche sulla comunicazione dell’associazione e a una controversa presa di posizione della direttrice, Jolanda Spiess-Hegglin, sul web.

Il sostegno finanziario è stato interrotto il 30 novembre 2021, ha precisato l’ufficio federale in risposta a una richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-ATS. La decisione è stata registrata in un’ordinanza dell’8 dicembre e comunicata all’associazione.

L’ufficio federale aveva concesso 192’000 franchi all’associazione, che ha sede a Oberwil, vicino a Zugo, per una «rete di emergenza» destinata alle vittime di violenza online. A luglio però aveva sottolineato le carenze nella comunicazione di NetzCourage e la mancanza di separazione tra il ruolo di Spiess-Hegglin come privata cittadina e quello di direttrice. In particolare è stato chiesto all’organizzazione di elaborare entro il 31 agosto un concetto di comunicazione e un codice di condotta per le reti sociali.