In concomitanza con la prima fase di allentamento delle misure anti-Covid, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adegua la campagna di informazione e invita la popolazione a restare prudente e a continuare a seguire le regole di igiene e di comportamento.

La situazione epidemiologica è sempre precaria a causa delle nuove varianti del virus, più contagiose. Bisogna rimanere prudenti e continuare a seguire le disposizioni per non compromettere una situazione iniziale favorevole, scrive l’UFSP in un comunicato.