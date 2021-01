Diverso, per contro, il caso del bambino deceduto a San Gallo. Roger Lauener, responsabile della pediatria in seno all’Ospedale pediatrico della Svizzera orientale, ha confermato le informazioni: «Il bambino è risultato positivo alla COVID-19 quando è entrato in ospedale. Nel corso del tempo le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. In che misura la COVID-19 abbia effettivamente contribuito al tragico corso degli eventi non è al momento chiaro» ha spiegato Lauener.