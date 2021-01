L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è fiducioso: la Svizzera dovrebbe ricevere i volumi di vaccini concordati entro marzo, nonostante i problemi nelle forniture annunciati dal produttore, Pfizer-BioNTech. L’UFSP non è ancora in grado di dire come il rallentamento delle consegne influenzerà le vaccinazioni a partire da marzo, il secondo trimestre dell’anno sarà molto impegnativo, ha affermato Nora Kronig, vicedirettrice in seno all’UFSP, oggi davanti ai media. Il rallentamento delle consegne da parte di Pfizer-BioNTech dovrebbe essere recuperato da metà febbraio. Attualmente, le forniture arrivano con scadenza settimanale e non più ogni due settimane, ma le quantità sono più piccole. Ciò spiega le fluttuazioni nel corso di un mese, come volumi più bassi che poi aumentano di nuovo, ha sottolineato Kronig. La carenza di vaccini è attualmente una sfida per i cantoni. L’UFSP e la Task Force del Consiglio federale raccomandano di utilizzare rapidamente i vaccini disponibili. Tuttavia, ha spiegato, i Cantoni possono organizzarsi come vogliono, anche mettendo da parte le dosi destinate alla seconda vaccinazione. Se i Cantoni non sono in grado di somministrare la seconda dose, sarebbe necessario verificare con tutti i Cantoni che cosa si potrebbe fare, ha sottolineato la funzionaria. L’UFSP è in contatto con i Cantoni che potrebbero essere interessati dal fenomeno, ha aggiunto. Ad ogni modo, «spetta ai Cantoni eseguire e pianificare le vaccinazioni».