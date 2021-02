L’UFSP fornisce i dati, vaccinato il 3,6% della popolazione

In Svizzera sono state somministrate fino a domenica 315’033 dosi di vaccino contro il coronavirus dei due produttori Pfizer-BioNTech e Moderna, ciò che corrisponde a una quota di 3,64 ogni 100 abitanti. Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), aggiungendo che le dosi complessivamente consegnate si attestavano a 517’625.

La situazione nei vari cantoni continua a essere differente: il Ticino, che ha ricevuto 25’975 dosi, è sopra la media nazionale con 5,62 dosi somministrate ogni 100 abitanti, per un totale di 19’737. I Grigioni sono praticamente in linea con la media nazionale con una quota del 3,69 per complessivi 7339 vaccinati (12’900 dosi ricevute).