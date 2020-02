Il paziente in questione è un 30.enne dell’Alto Vallese. Le misure di sicurezza sono state immediatamente messe in atto, assicura ancora il CdS vallesano. Il paziente, il cui stato di salute è considerato buono e non causa preoccupazione, è stato trasferito dal nosocomio di Visp e posto in isolamento all’ospedale di Sion mentre quattro membri della sua famiglia sono stati messi in quarantena a casa.