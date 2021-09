La polizia vodese conferma che la vittima ha minacciato gli agenti con un coltello. L’arma era lunga 26 centimetri, con una lama di 13 centimetri, si legge in un comunicato odierno.

L’uomo è arrivato a Morges da Zurigo, via Ginevra, lunedì 30 agosto verso le 16:45. La ragione del viaggio non è conosciuta. Contrariamente a quanto inizialmente comunicato, i primi soccorsi sono stati prestati alla vittima da un infermiere presente sul posto e non dai poliziotti. L’aiuto è arrivato circa quattro minuti dopo l’ultimo sparo.