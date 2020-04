È necessario un maggiore controllo nei confronti dei grandi distributori, ad esempio Coop e Migros, in seguito alle violazioni delle restrizioni di vendita. È quanto auspica l’Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam). Nel frattempo, la giustizia ginevrina ha stabilito che Migros non potrà più vendere libri.

L’Usam accoglie favorevolmente le decisioni adottate dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP), che si è impegnata a introdurre misure di sorveglianza più rigide nei cantoni. L’organizzazione, tuttavia, ha annunciato oggi di aver deciso non adire le vie legali nei confronti dei grandi distributori, anche perché questi ultimi hanno corretto il tiro nei tempi prestabiliti, ovvero ieri.

Secondo il comitato direttivo dell’Usam, la causa principale di queste inaccettabili distorsioni della concorrenza risiede nell’imprecisione del modo in cui l’ordinanza Covid-19 è stata concepita dal Consiglio federale. Invece di lasciare aperto l’intero settore del commercio, il governo ha voluto limitare la gamma di prodotti, critica l’organizzazione.

Migros Ginevra bacchettata

Su richiesta delle librerie Payot, la giustizia ginevrina ha ordinato a Migros Ginevra di non vendere libri nei suoi supermercati per rispettare l’ordinanza federale dello scorso 13 marzo. Inoltre, Payot ha presentato una denuncia contro il gigante arancione per concorrenza sleale. Il Ministero pubblico aprirà un’indagine, ha confermato la procura all’agenzia Keystone-ATS.

In una sentenza dello scorso venerdì, la camera civile della Corte di giustizia ginevrina «ordina alla Società Cooperativa Migros Ginevra di cessare immediatamente la vendita di libri in tutti i suoi negozi di Ginevra e Vaud», ha rivelato oggi la RTS. In questo caso sono stati adottati provvedimenti d’urgenza e superprovvisionali.

Secondo l’ordinanza federale, i libri non fanno parte dei beni di consumo quotidiano e non possono quindi essere venduti nei negozi. Payot, dal canto suo, come le altre librerie ha dovuto chiudere a metà marzo.

Pochi giorni fa l’ultimatum

L’Usam negli scorsi giorni aveva imposto una specie di ultimatum nei confronti di Coop e Migros in merito al divieto di vendita di beni non essenziali. Se i due rivenditori non avessero corretto il tiro entro inizio settimana, l’organizzazione avrebbe presentato una denuncia penale nei loro confronti.

Secondo il direttore dell’Usam Hans-Ulrich Bigler, citato la scorsa domenica dal SonntagsZeitung, i due grandi distributori non rispettavano le prescrizioni, mentre negozi specializzati come cartolerie, librerie, negozi di articoli sportivi e boutique di moda sono chiusi per decisione del Consiglio federale fino al prossimo 11 maggio. Ogni giorno, fino alla scorsa settimana, emergevano infatti nuove foto da parte di clienti che mostravano violazioni alle disposizioni da parte di Coop e Migros.

Contattato dal domenicale, il portavoce di Migros Marcel Schlatter aveva affermato che il gigante arancione - per quanto riguarda l’assortimento - si atteneva alle limitazioni imposte. Aveva tuttavia ammesso che vi era un certo margine di interpretazione, poiché non esiste un elenco esplicito di cosa è vietato vendere. Inoltre, aveva aggiunto, Cantoni e Comuni interpretano l’ordinanza in modo diverso. Anche secondo Coop le limitazioni all’assortimento sono rispettate, tenendo conto delle interpretazioni a livello cantonale, aveva spiegato domenica la portavoce Marilena Baiatu.

