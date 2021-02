L’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) critica la politica e l’atteggiamento «esitante» del Consiglio federale. In una dura presa di posizione, l’organizzazione ribadisce la sua richiesta di un allentamento immediato delle severe misure in vigore e la fine della «fallimentare strategia del lockdown».

Nonostante i numeri in calo e rischi di contagio non dimostrati, vengono mantenute misure sproporzionate, critica l’USAM in una nota inviata al termine della conferenza stampa del governo. I fatti e le cifre mostrano che un allentamento è possibile con effetto immediato.