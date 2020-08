La vita della 28enne gravemente ferita dal padre nella notte fra lunedì e martedì a Sattel (SZ) non è più in pericolo: la ha indicato oggi la polizia cantonale svittese all’agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia delle emittenti locali Radio Central e Radio Sunshine.

Le ferite della giovane vittima sono tuttavia gravi, ha precisato un portavoce della polizia, senza fornire ulteriori dettagli sul tipo di ferite riportate o sull’arma usata dal padre. L’inchiesta è ancora in corso.

Il padre, un 54enne tedesco, ha cercato di uccidere la figlia nella notte tra lunedì e martedì. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che all’una di notte dei vicini di casa si sono lamentati per il rumore in un appartamento a Sattel.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la 28enne gravemente ferita. La giovane è stata in seguito elitrasportata in ospedale in condizioni critiche e il padre è stato arrestato.