Anche i prezzi delle case unifamiliari sono in aumento, ha detto in un’intervista al Blick. «Stiamo seguendo la cosa molto da vicino», poiché il mercato immobiliare può rappresentare una minaccia alla stabilità finanziaria. Anche se negli ultimi anni si sono accumulate vulnerabilità nei mercati ipotecari e immobiliari, la BNS non ha finora preso alcuna misura correttiva, ha sottolineato Zurbrügg.