Alcune foto che ritraggono il consigliere federale Alain Berset sono diventate virali sul web negli scorsi giorni e in poco tempo sono finite al centro di una delle tante teorie complottiste legate al coronavirus. Negli scatti in questione si vede il «ministro della salute» elvetico in quello che sembra un reparto per pazienti COVID, con però dei manichini adagiati nei letti. Il fraintendimento è nato in seguito ad una didascalia errata del Blick, che parlava di visita in ospedale sotto le foto in questione, e gli scettici del coronavirus hanno subito cavalcato la vicenda sul web. In realtà, Berset lo scorso 16 dicembre ha visitato sia un reparto COVID dell’ospedale di Neuchâtel sia la Haute Ecole Arc Santé, incontrando gli studenti impiegati in sostegno del personale curante negli ospedali. Le foto finite al centro delle polemiche, con i manichini nei letti, sono state scattate proprio in una sala di formazione dell’HE-ARC. I manichini, viene spiegato dal sito ARCinfo.ch, consentono agli studenti di praticare l’intubazione e la rianimazione nel modo più realistico possibile. Il consigliere federale, durante la visita, si trovava in compagnia della direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Anne Lévy, e della responsabile della sezione di controllo delle infezioni dell’UFSP, Virginie Masserey.