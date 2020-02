La morte della ragazzina di 13 anni avvenuta alla BounceLab - Trampolinhalle di Belp (BE), una palestra multifunzionale con trampolini e percorsi a ostacoli, è stata «un tragico incidente». Lo ha detto oggi in una conferenza stampa Marcel Meier, gestore della struttura. Rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta lo scorso 9 febbraio, l’adolescente è deceduta in ospedale dopo cinque giorni.