In Svizzera i numeri legati alla pandemia parlano chiaro. Da settimane, ormai, i dati diffusi dalle autorità sanitarie cantonali e federali sono in continuo ribasso. Ieri, ad esempio, sulle 72 ore del fine settimana l’UFSP ha segnalato 3.280 nuovi contagi, 143 ricoveri e 50 decessi. Sette giorni prima le cifre erano così ripartite: 3.775, 161 e 78. Cifre ancora in calo, quindi, e che cozzano con le voci di una possibile estensione del lockdown da parte del Consiglio federale anche dopo la data limite del 28 febbraio. Un’eventuale proroga dovuta al timore per la diffusione delle varianti del virus. Sì. Ma intanto – proprio in relazione ai numeri contenuti – l’insofferenza verso le misure restrittive continua a crescere. I segnali più recenti di questo sentimento raccontano di una manifestazione a Zugo con 800 partecipanti, di una petizione online a livello nazionale che ha raccolto 87 mila firme (e che potrebbe sfociare in un’iniziativa popolare) e di alcune frasi espresse da Norman Gobbi. Ai microfoni di RadioTicino il presidente del Governo ha detto che «le misure sono mal sopportate dalla popolazione». Gobbi chiede inoltre una consultazione coi Cantoni per le riaperture.

Le incognite

Proviamo dunque a capire a che punto siamo e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane. Lo facciamo con Christian Garzoni, direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco. «Oggi la situazione è nettamente migliore rispetto a quella che avevamo prima di Natale, ma è artificiale e frutto delle massicce chiusure» dice. «Inoltre ci sono un paio di incognite: la prima è relativa all’andamento dei singoli cantoni. Alcuni sono in una situazione migliore di altri. La seconda è legata invece alle varianti, in particolare a quella inglese e sudafricana. Se a fine dicembre i casi di mutazione erano molto rari, adesso rappresentano circa il 20-30% del totale delle nuove infezioni. È questo, a mio avviso, che spaventa le autorità. Perché nonostante le massicce chiusure messe in atto le varianti riescono comunque a diffondersi. Il loro potere di trasmissione è molto elevato e potrebbero causare un nuovo picco con un aumento esponenziale quando si riapre». Viviamo dunque un periodo di attesa, difficilmente interpretabile. «È complicato dare una risposta corretta su come agire nelle prossime settimane» prosegue Garzoni. «Da un lato tutti noi vorremmo riacquistare le nostre libertà. Dall’altro l’incertezza legata alle varianti è ancora molto grande. Si possono però ipotizzare delle riaperture anche parziali, alla luce dei numeri bassi di queste settimane. Banalmente, però, vanno programmate e spiegate bene. Soprattutto, bisogna essere pronti a chiudere di nuovo e rapidamente se si verificasse un peggioramento della situazione. Flessibilità e rapidità quindi. Ho l’impressione che la politica in questo momento sia molto combattuta fra un’apertura e un prolungamento delle misure».

Contagi tollerati

Le notizie di contagi in ambito scolastico sono tornate da qualche settimana al centro della cronaca. Finora, in Ticino, due istituti hanno dovuto chiudere del tutto per dieci giorni: Morbio (scuola Media) e Tenero (Elementari e scuola dell’infanzia). Situazione simile anche in buona parte della Svizzera. «Le scuole dell’obbligo sono una delle poche realtà rimaste del tutto aperte» spiega il direttore sanitario. «Dei focolai in questo ambito sono dunque prevedibili. Ma oggi la società può tollerare questi contagi fra ragazzi, che portano molto spesso a “semplici” quarantene di classe. È un rischio accettabile. I bambini, poi, non si ammalano in modo grave. È chiaro, i docenti devono prestare un po’ più di attenzione ma non siamo assolutamente al punto da dover andare verso l’insegnamento a distanza. Le scuole dell’obbligo hanno un impatto minimo sulla pandemia. Al contrario, hanno un impatto molto pesante sulla società in caso di chiusura. È chiaro però che anche con i bambini i contatti intergenerazionali vanno ridotti o evitati».

