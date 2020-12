La maggior parte di questi fondi è destinata agli annunci online (3,9 milioni di franchi) e sui giornali (3,3 milioni). Per i manifesti e i cartelloni sulle strade sono invece stati finora spesi 2,2 milioni di franchi. Somme importanti sono anche state investite per la pubblicità in TV (1,9 milioni) e radio (0,4 milioni).