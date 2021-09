Già oggi, pochi medici di base accettano nuovi pazienti, indica la Società dei medici del canton Berna in una nota odierna. Nel corso dei prossimi cinque anni, numerosi fra questi sono suscettibili di ridurre il tasso di occupazione o di andare in pensione.

In questo caso, la grande maggioranza dei nuovi medici dovrebbe provenire dalla Svizzera e lavorare almeno 7,5 mezze giornate alla settimana. Per raggiungere questo obiettivo, almeno il 40% dei laureati in medicina dovrebbe lavorare come medico di base.