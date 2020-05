La Catena della Solidarietà ha raccolto 37,2 milioni di franchi nell’ambito della campagna di donazioni «Coronavirus» per gli aiuti in Svizzera lanciata lo scorso 23 marzo. In totale è stato fornito sostegno a 81 organizzazioni in tutta la Confederazione in termini di aiuti d’emergenza, aiuti transitori e aiuti alimentari.