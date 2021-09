Un treno proveniente da Zurigo non era riuscito a frenare in tempo ed era finito contro i respingenti posti a fine binario. Il SISI suppone «che la decelerazione di frenata sia diminuita nettamente a una distanza di 24 metri prima del respingente e che la frenata di emergenza sia stata attuata troppo tardi».

Tuttavia, il motivo per cui ci sia stata una «forte riduzione della decelerazione in frenata» non si può dedurre dai dati disponibili, secondo il SISI. Non è stato riscontrato un guasto tecnico. Se il processo di frenata fosse continuato invariato, il treno «si sarebbe fermato pochi metri prima dei respingenti», continua il rapporto finale.