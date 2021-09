I gruppi critici nei confronti delle misure anti-covid avrebbero voluto manifestare di nuovo oggi, giovedì, a Berna. La Città non vuole però tollerare manifestazioni non autorizzate e il capo del dicastero della sicurezza Reto Nause non ha raggiunto un accordo con i leader dei manifestanti. In un video diffuso ieri, girato sulla Piazza federale al termine della riunione con Nause, i leader di «Freiheitstrychler» e «Mass-Voll», critici verso le misure anti-covid, hanno annunciato che oggi non vogliono recarsi a Berna, e hanno invitato i loro simpatizzanti a fare altrettanto. «Aspettatevi delle rappresaglie. Restate a casa», ha detto Nicolas A. Rimoldi, copresidente del movimento «Mass-Voll». Il movimento ha più volte sottolineato l’importanza di dimostrare in maniera pacifica.