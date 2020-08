In un centro scolastico di Berna, nel quartiere di Bethlehem, una classe di un asilo è stata messa in quarantena. Una persona responsabile dell’insegnamento è infatti risultata positiva al coronavirus.

L’ufficio del medico cantonale ha ordinato una quarantena di dieci giorni per tutti i bambini. Lo stesso vale per altre persone entrate in contatto con gli interessati, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento cantonale della sanità.