Directories è l’editore dell’elenco telefonico cartaceo e l’operatore dei due servizi di elenco online «local.ch» e «search.ch». Fino ad ora, le aziende elencate potevano completare individualmente la loro voce con ulteriori informazioni. Nella primavera del 2019, Directories ha introdotto il prodotto unico «SWISS LIST», cambiando radicalmente il prezzo e le condizioni per integrare l’iscrizione nell’elenco telefonico. Diversi prodotti e servizi saranno ora offerti solo in combinazione tra di loro. Secondo una prima valutazione, «questo può portare a un ostacolo per i concorrenti e a uno svantaggio per la controparte sul mercato».