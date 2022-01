Stando a una nota odierna dei servizi parlamentari, con una regolazione proattiva deve essere possibile limitare la presenza di lupi a livello regionale entro un livello tollerabile per la detenzione di animali, senza mettere in pericolo gli effettivi. Le misure per proteggere le greggi dovranno essere mantenute e per quanto possibile interamente indennizzate. La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni andrà mantenuta.

Stando al consigliere nazionale sangallese, il lupo deve rimanere una specie protetta, ma la sua regolazione deve essere intensificata: non deve mettere in pericolo la popolazione, ma deve consentire di adottare più misure preventive per impedire danni e scongiurare pericoli per l’uomo e gli animali che alleva. In particolare, la regolazione del branco e l’abbattimento di singoli animali devono essere possibili anche in caso di comportamento problematico. L’obiettivo è fare in modo che il lupo consideri l’uomo un pericolo.