La disponibilità di un vaccino sicuro ed efficace rappresenta un passo notevole: è quanto indica in un comunicato odierno la Commissione nazionale d’etica per la medicina (CNE) che sostiene la strategia di vaccinazione della Confederazione. Le modalità di distribuzione del vaccino ancora limitato sono eque e giustificabili dal punto di vista etico.

Grandi speranze sono riposte nella vaccinazione come misura preventiva efficace, indica la CNE nella nota. Soprattutto perché le misure per contrastare il coronavirus sono associate a significativi interventi e danni in ambito sociale ed economico.