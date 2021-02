(Aggiornato alle 14.11) - La Commissione nazionale d’etica per la medicina (CNE) è contraria a un obbligo generale della vaccinazione anticoronavirus. A suo avviso, ciò interferirebbe «in maniera sproporzionata con i diritti fondamentali», si legge in una nota odierna.

Inoltre, la CNE si oppone pure a un obbligo di vaccinazione per certi gruppi della popolazione, in particolare il personale sanitario. Al momento attuale, il solo effetto provato della somministrazione del vaccino è la protezione individuale delle persone interessate, fa valere la commissione.

Secondo la CNE, il fatto di prescrivere una tale autoprotezione per gruppi di persone specifiche sarebbe «paternalista e ingiustificato». Anche se fosse dimostrato che il vaccino protegga contro la trasmissione del virus, i vantaggi della vaccinazione obbligatoria di taluni gruppi dovrebbero essere «accuratamente soppesati rispetto agli svantaggi associati». Metodi più morbidi ed efficaci devono essere privilegiati prima di introdurre una vaccinazione obbligatoria.

La Commissione d’etica non esclude che, a determinate condizioni, un certificato di vaccinazione possa essere richiesto per talune attività. Tuttavia, «è imperativo vigilare affinché vengano preservati i diritti fondamentali di tutte e di tutti, ridotti al minimo le eventuali disparità di trattamento e soddisfatti i bisogni fondamentali di ogni persona».

La CNE distingue due situazioni: fintanto che non si saprà se le persone vaccinate continuano a trasmettere il virus, l’accento deve essere posto sulla protezione individuale, in primis delle persone a rischio, poi di tutte quelle che vogliono farsi vaccinare.

Infine, la CNE chiede un maggiore coinvolgimento della Svizzera in favore dell’accesso ai vaccini per i Paesi più poveri. Dovrebbe in particolare partecipare più attivamente nell’ambito dell’iniziativa Covax, un dispositivo guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e volto a garantire un accesso equo ai vaccini contro il coronavirus.