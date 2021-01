Quest’anno la Confederazione sosterrà 15 progetti nell’ambito del Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento (PAN). Un importo di cinque milioni di franchi è destinato, sull’arco di cinque anni, a rafforzare l’impegno contro questo fenomeno, indica oggi il Delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in una nota.