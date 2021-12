La Confederazione investe nello sviluppo di farmaci anti-COVID

La Confederazione ha appena concluso contratti, per un importo complessivo di circa 27 milioni di franchi, con quattro aziende svizzere per lo sviluppo di medicamenti contro il COVID-19 che dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2022.

A seguito della modifica della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19), adottata dal parlamento il marzo scorso, il Consiglio federale ha approvato in maggio la creazione di un programma di promozione per assicurare alla popolazione un approvvigionamento rapido e sicuro di medicamenti innovativi contro il coronavirus e ha incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di attuarlo in collaborazione con Innosuisse, l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione, ricorda una nota diramata stamani dallo stesso UFSP.