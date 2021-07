Sviluppato da GlaxoSmithKline in partenariato con l’azienda VIR Biotechnology, questo trattamento può offrire una protezione efficace contro le forme gravi della malattia, precisa un comunicato odierno dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Si tratta di anticorpi clonati in coltura che vengono iniettati per via endovenosa al paziente allo scopo di neutralizzare il virus.