La Svizzera rinuncerà in via definitiva ad AstraZeneca, nonostante lo scorso ottobre Berna si fosse assicurata la fornitura di 5,3 milioni di dosi. Ne ha dato notizia il SonntagsZeitung, specificando che nessuno nel nostro Paese verrà vaccinato con il preparato dell’azienda anglo-svedese. E questo, ha proseguito il domenicale, sebbene presto AstraZeneca potrebbe ricevere l’agognato nullaosta da Swissmedic.

Il domenicale parla, nel caso di AstraZeneca, di un netto calo di popolarità. Da un lato perché non utilizza la tecnologia mRNA, a differenza di Moderna e Pfizer, e dall’altro perché in rare occasioni ha provocato trombosi. La morte di una diciottenne a Sestri Levante ha fatto il resto: in Italia, molte giovani si sono rifiutate di ricevere AstraZeneca come vaccino, che sarebbe pure meno efficace nel contrastare le varianti.