La consigliera di Stato vodese Béatrice Métraux è risultata positiva al coronavirus. La 65.enne resterà almeno 10 giorni in isolamento nel suo domicilio, mentre il resto del Governo cantonale non dovrà sottoporsi alla quarantena. L’esito del tampone è giunto sabato, precisa in una nota odierna il Cantone. Métraux, che presenta sintomi giudicati «ordinari», resta in contatto a distanza col proprio team e continuerà a lavorare anche da casa.