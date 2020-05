La consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli (UDC) ha preso per la prima volta posizione sulle turbolenze che riguardano l’Ospedale universitario di Zurigo (USZ). In un’intervista rilasciata alla «NZZ am Sonntag», la responsabile del Dipartimento cantonale della sanità ha dichiarato che il consiglio di amministrazione del nosocomio e il suo presidente Martin Waser non hanno assunto le responsabilità che loro competono.

Waser, alla testa del cda dell’USZ, è stato in passato granconsigliere per il partito socialista. Rickli critica in particolare il sistema di controllo interno in seno all’Ospedale universitario. A suo avviso, i malfunzionamenti sono stati individuati troppo tardi. Inoltre, a suo avviso, la comunicazione verso l’opinione pubblica e il Dipartimento della sanità non sono state ottimali.