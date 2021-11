La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) condanna la Svizzera per l’internamento di un malato mentale. La decisione era stata presa dopo che l’interessato aveva scontato 20 anni di prigione per aver ucciso due persone.

In una sentenza pubblicata oggi, la CEDU accoglie il ricorso dell’uomo, e sottolinea che la Svizzera ha violato tre articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo Strasburgo, la procedura di internamento non ha tenuto sufficientemente conto della condanna iniziale del ricorrente.

I delitti dell’epoca non sono stati riesaminati, né sono emersi nuovi elementi a questo proposito, rilevano i giudici, che ricordano come solo le condizioni di internamento siano state controllate, il che alla fine equivale a una doppia sanzione.

La CEDU aggiunge che privare della libertà un malato di mente è legittimo solo se avviene in un istituto adatto e non in una normale prigione. Ordinando l’internamento dopo il fatto, la Svizzera ha anche violato il principio di legalità: al momento della condanna, la legge non permetteva una decisione successiva sull’internamento.