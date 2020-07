L’aumento dei contagi nel canton Giura non ha lasciato indifferenti le autorità, che nel fine settimana hanno deciso di imporre, a partire da lunedì l’uso delle mascherine nei commerci e nei negozi, per tutte le persone di più di 12 anni. E non sono i soli ad aver pensato a questo provvedimento. Da oggi infatti la misura, che si somma all’imposizione voluta dal Consiglio federale di proteggersi naso e bocca sui trasporti pubblici, entrerà in vigore anche nel Canton Vaud. Lì, l’interpretazione è però un po’ meno rigida: il personale di vendita e i clienti dovranno indossare la mascherina solo se nel negozio sono presenti più di dieci persone.

Un’evoluzione in questo senso per il Ticino era stata ipotizzata nei giorni scorsi anche dal presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. Ma come si traduce questo cambiamento per chi già lo ha messo in atto? La stampa svizzera riporta alcune reazioni dal canton Giura. Ecco le testimonianze di alcuni clienti e impiegati dei negozi giurassiani, ormai obbligati a mettere la mascherina.

«È un po’ snervante - dice una commessa all’ingresso di un negozio di una catena di supermercati, che si ritrova ora, suo malgrado, a dover vigilare sul rispetto della normativa da parte dei clienti -. Non capisco: nessuno può aver ignorato l’appello delle autorità, eppure non sapete quanta gente ho dovuto riprendere perché non indossano la mascherina».

E d’altro canto, nemmeno la clientela pare entusiasta. «Si trova bene con la mascherina?». «No, per niente. Tutto questo per acquistare un pacchetto di sigarette». «Sembra un ballo in maschera», ironizza un altro cliente. «Non è il massimo, ma se è necessario lo faremo», dice un’altra signora. «Pensavo peggio - ammette poi un commesso -. La verità è che finora abbiamo lavorato senza protezioni, e forse è meglio così». «È fantastico: non devo più truccarmi per uscire di casa», dichiara una cliente entusiasta, aggiungendo: «Sono felice della decisione giurassiana: da febbraio tutto il mondo consiglia di indossare la mascherina e alcuni lo hanno reso obbligatorio fin dal primo giorno. Resto dell’idea che se avessimo avuto le riserve sufficienti, il provvedimento sarebbe stato preso ben prima. «Proteggiamo noi stessi e gli altri. Ed è un bene anche per la nostra economia, che ha subito pesanti ripercussioni a causa della pandemia», dice un’altra cliente giurassiana. «Dobbiamo imparare a convivere con queste misure: la COVID-19 ci ha cambiato la vita, dobbiamo apprendere a vivere in modo differente», conclude.

