In giornata l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha pubblicato la classifica nazionale delle lamentele dei consumatori per il 2020.

Le controversie contrattuali relative ai consumi (6.273 segnalazioni) rimangono al primo posto grazie anche all’aumento del commercio online legato alla pandemia. I metodi di vendita scorretti seguono con 2.315 segnalazioni, mentre in terza posizione una categoria legata a quest’anno particolare: le controversie in merito all’annullamento di viaggi o al rimborso di voli in seguito alle conseguenze della pandemia (1.259). Le denunce ricevute nel corso del 2020 dall’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), dalla Stiftung für Konsumentenschutz e dalla Fédération romande des consommateurs (FRC) sono state in totale 16.060.