Prendendo in considerazione il solo marzo, le domande sono state 963, in riduzione del 10% nel paragone con febbraio, si legge in un comunicato odierno. Durante lo scorso mese, la SEM ha trattato 1700 richieste in prima istanza: su 210 non è entrata nel merito, in 483 casi ha concesso l’asilo e in 488 un’ammissione provvisoria. Quelle che rimangono in sospeso sono 6899.