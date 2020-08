Il nuovo coronavirus in Svizzera non è particolarmente temuto. Per lo meno non lo era a inizio giugno, poco dopo il picco della prima ondata della pandemia. È quanto emerge da uno studio della CSS volto a chiarire come la popolazione svizzera gestisce la salute e la malattia.

Lo studio dell’assicurazione sulla salute, che tratta gestione della malattia da parte della popolazione, nonché sulle valutazioni e sui timori per quanto riguarda possibili malattie in Svizzera, è stato effettuato nell’ambito della nuova campagna CSS «Buongiorno vita». Durante l’inchiesta, fatta dall’istituto di ricerca Sotomo, sono state intervistate 4.217 persone nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Un primo rilevamento è stato effettuato a inizio marzo. Ma per poter tenere conto dell’influsso della pandemia di coronavirus sulla valutazione, un secondo rilevamento ha poi avuto luogo a inizio giugno.

Ebbene, l’indagine mette in luce come la COVID-9 abbia solo un ruolo marginale nella valutazione dei pericoli per la salute da parte della popolazione svizzera. Sebbene il sondaggio principale sia stato effettuato poco dopo il picco di contagi, soltanto per lo 0,6% degli intervistati la COVID-19 è la malattia che nel complesso temono maggiormente, come si legge in una nota del CSS. E solo lo 0,3% ha ammesso che essersi infettati con questo virus sia stata l’esperienza più grave di malattia fatta finora. Non da ultimo, grazie alle efficaci misure di prevenzione, è vista come un’esperienza di malattia grave diretta o vissuta nell'ambito della propria cerchia di conoscenze solo per poche persone.

In totale, il 38% è dell’avviso che le pandemie rappresentino un grande rischio per la società. Questa cifra è modesta se osservata in rapporto ad altre sfide concernenti la salute pubblica. Infatti, il 72% afferma che la resistenza agli antibiotici sia un grande pericolo per la società e la metà degli intervistati (53%) vede questo rischio nell’inquinamento dell'acqua potabile causato da ormoni e pesticidi.

«Sembra che l’ampio contenimento del nuovo coronavirus in un periodo relativamente breve abbia rafforzato la fiducia nella salute pubblica, ma anche la percezione della resilienza personale di fronte ai pericoli per la salute. Questo cambiamento di percezione non si limita soltanto a possibili pandemie, ma si riferisce ad esempio anche al pericolo della resistenza agli antibiotici, che è percepito in modo meno grave rispetto a tre mesi fa», scrive il CSS.

I giovani si sentono più spesso malati

Altro dato interessante: in generale, i giovani godono di una salute migliore, ma si sentono più spesso malati. Il contrasto tra l’essere sani o malati è percepito in maniera più intensa dai giovani adulti rispetto alle persone più anziane. Anche per i giovani ad ogni modo la malattia fa parte della vita di tutti i giorni. In tutti i gruppi di età intervistati a partire dai 18 anni, oltre il 90% afferma di essere già stato malato in modo grave. Mentre nei giovani in primo piano figurano le malattie psichiche, gli infortuni e le infezioni, nelle persone più anziane si tratta soprattutto di malattie cardiocircolatorie, tumori e disturbi dell’apparato motorio. Circa quattro intervistati su cinque sopra i 65 anni si preoccupano almeno occasionalmente di determinate malattie. Lo stesso vale per due persone su tre nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni. Anche in questo caso è emerso un cambiamento di percezione che salta all’occhio: mentre i giovani intervistati temono in particolare il cancro e il relativo pericolo di morte, con l’avanzare dell’età la paura si sposta verso la demenza.

Quel bisogno di nascondere la malattia

Non soltanto possibili malattie e la loro conseguenze sulla salute generano paure. Le malattie preoccupano molti perché temono la reazione della propria cerchia di conoscenti e della società. “Solo poco più di un quinto degli intervistati è dell’opinione che in Svizzera ci sia una comprensione sufficiente per tutti i tipi di malattia”, avverte il CSS. Particolarmente diffuso è il timore di mancata comprensione tra i giovani. Nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni, il 58% ammette di potenzialmente nascondere una malattia, perché teme le reazioni degli altri. Nelle persone «over 64» la tendenza raggiunge solo il 34%. Sembra che gli anziani siano facilitati a parlare delle loro malattie grazie alla diffusa consapevolezza delle malattie e delle infermità in età avanzata. Per i giovani adulti, invece, l’essere in salute è la norma. Poiché da loro ci si aspetta che siano sani e in forma, si sentono piuttosto spinti a nascondere le malattie.

Dr. Web

Questa vulnerabilità emerge anche nella gestione dei sintomi. In questo senso, per tutti i gruppi d’età il medico di famiglia rimane la fonte principale d’informazioni (72%). Al secondo posto, per tutti i gruppi d’età, si trova Internet (46%). Paradossalmente, la Rete non è soltanto un’importante fonte di informazioni: essa è ancora più una fonte di insicurezza. Circa il 60% afferma di essersi sentito informato in modo sbagliato dai dati trovati in Internet. Questo con-cerne particolarmente la fascia d’età tra i 18 e i 25 anni. Tre quarti di loro hanno già avuto cattive esperienze nelle ricerche online legate a sintomi e malattie.

I ticinesi consultano più rapidamente un medico rispetto agli svizzeri tedeschi

Mentre nella Svizzera tedesca circa la metà degli intervistati, in caso di sintomi sconosciuti, inizialmente aspetta per vedere se scompaiono da soli, nella Svizzera romanda solo il 37% si comporta così. Nella Svizzera italiana solo una persona su quattro. Che i ticinesi chiamino più velocemente il medico per un appuntamento non è ad ogni modo una novità.

Interessante è anche l’atteggiamento nei confronti delle terapie che prolungano la vita: quasi la metà degli intervistati (48%) è dell’idea che nel sistema sanitario svizzero si punti troppo su misure che prolungano la vita con terapie costose, mentre solo il 13% ritiene che per motivi di costo si rinunci a trattamenti che in realtà sarebbero indicati. In questo ambito emerge un chiaro divario linguistico: nella Svizzera tedesca la maggioranza (52%) è dell’opinione che si esageri puntualmente con le terapie, mentre nella Svizzera latina solo un terzo la pensa così.

Rispetto delle malattie mentali

Lo studio mostra che, oltre alla dimensione fisica delle malattie, anche l’aspetto mentale ha un ruolo fondamentale. In particolare, per i giovani e soprattutto per le giovani donne, i disturbi psichici hanno un ruolo importante nel loro vissuto. Per contro, le persone più anziane temono le conseguenze psichiche della demenza.

Per quanto riguarda le malattie per le quali secondo gli intervistati c’è troppo poca comprensione in Svizzera, al primo posto figurano di gran lunga i disturbi psichici. L’aspetto forse più rilevante è il fatto che nel mese di giugno 2020, nel mezzo della crisi causata dal nuovo coronavirus, nettamente più persone ritengono che i disturbi psichici (63%) rappresentino un pericolo maggiore per la società rispetto alle pandemie (39%).

Vaccino, sì o no?

Dall’inchiesta risulta anche che il 33% degli intervistati si farebbe sicuramente vaccinare e un altro 30 sarebbe piuttosto favorevole alla vaccinazione contro la COVID-19, qualora il vaccino fosse disponibile. Si nota la disponibilità a farsi vaccinare soprattutto nelle persone più anziane che già oggi si sottopongono alla vaccinazione contro l’influenza.

La bilancia non mente

Anche ai tempi del fitness tracker e dello smartwatch, la bilancia convenzionale rimane la forma chia-ramente più diffusa per la misurazione dei dati rilevanti per la salute (46%). Un ulteriore 15% si pesa con una bilancia intelligente. Apprezzata e legata anche a conseguenze positive per il comportamento riguardante la salute è la registrazione digitale dei propri passi.

Nel complesso, la fiducia nel sistema sanitario svizzero è molto elevata, soprattutto in relazione all'accesso ai medicamenti e alle terapie (72%) e alla qualità del personale medico (70%). Tuttavia, una maggioranza teme limitazioni nella copertura dei costi di trattamento (36%), nella trasparenza (29%) e nella semplicità delle procedure amministrative (23%).

