Tra le numerose informazioni fornite oggi sulla criminalità, l'UST presenta anche i dati sugli autori di reati in funzione della nazionalità/regione di provenienza. Si affretta però a precisare che una correlazione tra passaporto e delittuosità è da considerare con la massima cautela. Più rilevanti, spiega l'Ufficio con sede a Neuchâtel, sono fattori come le condizioni economiche e il grado di formazione, che tuttavia non sono statisticamente rilevati.

Limitatamente alle condanne per violazione del CP, i più criminosi, con un tasso del 30 per mille (ossia 30 condanne ogni mille persone residenti) risultano essere le persone provenienti da quelle che l'UST designa come Africa meridionale occidentale. I più esemplari in assoluto (perlomeno per le nazionalità per cui vi sono dati sufficienti) sono gli indiani, con un 0,9 per mille.