Un sì all’iniziativa UDC «per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» colpirebbe più volte le PMI svizzere: il comitato organizzato dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam) per combattere il testo ha lanciato oggi il suo secondo avvertimento sulla fine dei bilaterali.

Alla fine di febbraio il direttore dell’Usam Hans-Ulrich Bigler come anche altri vertici dell’associazione avevano avviato la campagna contro l’iniziativa per la limitazione, la cui votazione era allora prevista per il 17 maggio. Poiché, a causa del coronavirus, il voto popolare è stato posticipato al 27 settembre, la più grande associazione PMI della Svizzera ha tenuto oggi una seconda conferenza stampa.