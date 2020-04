«Vogliamo creare un fondo alimentato da una tassa di solidarietà», ha detto Levrat in un’intervista pubblicata dai giornali in lingua tedesca del gruppo editoriale Tamedia. I redditi più alti dovrebbero essere soggetti a un’imposta federale supplementare del 10% per un certo periodo di tempo, ha aggiunto. Solo chi ha un reddito imponibile superiore a 300 mila franchi sarebbe tassato in questo modo, ha detto. «La maggior parte delle persone è abbastanza solidale da essere d’accordo», secondo Levrat.